Тюмень, 9 декабря, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Финал Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт в Тюмени в марте 2022 года со зрителями. Об этом 9 декабря сообщили журналистам в информационном центре правительства Тюменской области.

Лыжи

Отмечается, что зрителей допустят на соревнования при наличии QR-кода.

«Финал соревнований пройдёт на трассах спорткомплекса «Жемчужина Сибири» 18−20 марта с участием болельщиков», — говорится в сообщении.

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