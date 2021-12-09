Москва, , 14:50 — REGNUM Влияние диаспор на поведение мигрантов из стран Туркестана в России преувеличивается. Об этом 9 декабря заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Узбекская диаспора Наталия Николаева © ИА REGNUM

Такой вывод был сделан на основании анонимного опроса. В исследовании приняло участие почти 5 тыс. мигрантов из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

«Очень часто говорится, что у нас есть диаспоры, серьезные диаспорные лидеры во всех нациях, которые на что-то влияют. Мы последовательно выступаем, что это мифическая ситуация. У них нет лидеров. Где-то в регионах есть просто уважаемые люди, но все диаспоры, которые зарегистрированы, серьезного влияния не имеет», — сказал Коженов.

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