Нью-Йорк, США, , 14:46 — REGNUM Американский инди-рок дуэт Girlpool вернулись с первым за текущий год синглом «Faultline», об этом информирует портал The Line Of Best Fit.

Музыка

Сингл «Faultline», который вышел вместе с музыкальным клипом срежиссированный Джулианом Клинцевицем, ознаменовал собой первый новый материал дуэта с момента выхода в прошлом году «Like I'm Winning It».

«В «Faultline» мы пытались передать то самое, от чего мы обычно убегаем. Рассказать об инструментах побега», — рассказывает участница дуэта Хармони Тивидад. Последний альбом коллектива «What Chaos Is Imaginary» вышел в 2019 году.