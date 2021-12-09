Кострома, 9 декабря, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Костромское областное отделение Народного фронта просит властей установить ограждения от диких животных на трассе Кострома — Красное-на-Волге. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иллюстрация министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Лоси на автодороге

По мнению общественников, региональная дорога до «ювелирной столицы России» не менее опасна, чем направления на Судиславль и Волгореченск.

«В прошлом году костромское охотуправление включило дорогу в топ-3 самых «лосеопасных» трасс региона наряду с федеральными трассами Кострома-Шарья-Киров-Пермь и Кострома-Иваново. Мы просим региональных властей решить эту проблему и выделить средства на установку ограждений», — сказали активисты.

Напомним, ранее жители региона попросили властей оборудовать ограждениями трассу Р-243 «Золотое кольцо», ведущую из Костромы в Волгореченск и Иваново. Дорога находится на федеральном балансе. После петиции её содержатель — казенное учреждение Упрдор «Холмогоры» согласилось установить заборы на самых опасных участках трассы в 2022 году.

По информации департамента природных ресурсов с начала 2021 года в Костромской области произошло 38 ДТП с лосями, в них были ранены 10 человек, трое погибли. Для сравнения, в 2020 году было зарегистрировано больше аварий — 53, в 2019 году — 29. Вес взрослого лося может достигать 400−800 килограммов, столкновение машины с такой массой на большой скорости может быть фатальным для всех участников ДТП.