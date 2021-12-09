Сеул, 9 декабря, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Очередное заседание представителей совместного комитета Южной Кореи и Франции по сотрудничеству в сфере промышленности состоялось в формате видеоконференции 9 декабря. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, в ходе встречи представители двух стран обсудили экономическую и отраслевую политику двух стран, пути расширения сотрудничества в сфере производства полупроводников, электромобилей и аккумуляторов, сотрудничество в целях достижения углеродной нейтральности, а также договорились о проведении совместных исследований.

Отметим, что заседания совместного комитета Южной Кореи и Франции проводятся с 1993 года.