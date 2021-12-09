Нижний Новгород, , 14:42 — REGNUM Доходы бюджета Нижегородской области по итогам 2021 года составят 225,7 млрд рублей, а расходы — 249,9 млрд рублей. Об этом говорится в проекте поправок в региональную казну, внесенном на рассмотрение областного законодательного собрания.

Нижний Новгород Илья Савченко © ИА Красная Весна

До конца текущего года Нижегородская область планирует получить из федерального бюджета ещё 372,3 млн рублей.

Также стало известно о том, что региональное правительство намерено направить 327,3 млн рублей на строительство школы в посёлке Новинки, входящем в состав городского округа Нижнего Новгорода,

Помимо этого, ещё 40 млн рублей получит мэрия города Дзержинска — как призер Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».