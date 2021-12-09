Нижний Новгород, 9 декабря, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Доходы бюджета Нижегородской области по итогам 2021 года составят 225,7 млрд рублей, а расходы — 249,9 млрд рублей. Об этом говорится в проекте поправок в региональную казну, внесенном на рассмотрение областного законодательного собрания.

Илья Савченко ИА Красная Весна Нижний Новгород

До конца текущего года Нижегородская область планирует получить из федерального бюджета ещё 372,3 млн рублей.

Также стало известно о том, что региональное правительство намерено направить 327,3 млн рублей на строительство школы в посёлке Новинки, входящем в состав городского округа Нижнего Новгорода,

Помимо этого, ещё 40 млн рублей получит мэрия города Дзержинска — как призер Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».