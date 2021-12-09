Каир, 9 декабря, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати в четверг, 9 декабря, посетил Египет с официальным визитом. Об этом сообщает агентство Lebanon-24.

Флаг Ливана

По данным журналистов, встреча прошла на фоне кризиса в отношениях между Ливаном и арабскими монархиями Персидского залива. В ходе визита Микати встретился с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси и генеральным секретарём Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу Гейтом. Со слов Микати, встреча знаменовала окончание кризиса в отношениях между Ливаном и другими арабскими государствами.

«Мы, как арабы, с нетерпением ждали возможности посетить это место (штаб-квартиру ЛАГ), чтобы объединить наши усилия и примириться друг с другом, потому что, в конце концов, нет правильного решения — есть только верное», — заявил Микати.

Ранее Ливан столкнулся с угрозой дипломатической изоляции со стороны ряда арабских государств. Причиной кризиса стало высказывание одного из ливанских министров, осудившего действия Саудовской Аравии и её союзников в Йемене.