Москва, 9 декабря 2021, 14:42 — REGNUM Дмитрий Песков — пресс-секретарь президента России — заявил, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в состоявшемся недавно разговоре отмечали необходимость согласования концептуально важных вопросов, связанных с Североатлантическим альянсом, с коллегами США по НАТО.
Он подчеркнул, что речь идет о безопасности на континенте, говорится о неприемлемости для России продвижения НАТО на восток.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что вопрос о членстве Украины и иных стран в НАТО будет решать сам альянс, а не Россия.
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В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о многочисленных случаях агрессии со стороны США за десятки лет — от бомбардировки Хиросимы и Нагасаки до Афганистана, а также Сирии.
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