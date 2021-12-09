Москва, , 14:42 — REGNUM Дмитрий Песков — пресс-секретарь президента России — заявил, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в состоявшемся недавно разговоре отмечали необходимость согласования концептуально важных вопросов, связанных с Североатлантическим альянсом, с коллегами США по НАТО.

Джо Байден и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Действительно, упоминалась тема, связанная с иными членами НАТО во время разговора. Собственно, с обеих сторон отмечалась необходимость согласования таких концептуально важных вопросов, в том числе о которых шла речь, с другими странами тоже», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что речь идет о безопасности на континенте, говорится о неприемлемости для России продвижения НАТО на восток.

«И здесь, конечно, была оговорка со стороны американских визави о том, что это необходимо согласовать также с другими странами», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что вопрос о членстве Украины и иных стран в НАТО будет решать сам альянс, а не Россия.

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В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о многочисленных случаях агрессии со стороны США за десятки лет — от бомбардировки Хиросимы и Нагасаки до Афганистана, а также Сирии.

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