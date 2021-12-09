Москва, , 14:41 — REGNUM Певицу Марину Хлебникову, которая пострадала при пожаре в своей квартире в Москве, перевели из реанимационного отделения в палату и ее состояние стабилизируется. Об этом 9 декабря сообщается на странице певицы в соцсети Instagram.

Больничная палата (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

«Друзья, Марину перевели в палату! Состояние стабилизировалось. Спасибо каждому кто поддерживал, кто сдавал кровь, звонил и писал тёплые слова!», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что в настоящее время к Хлебниковой не пускают никого, кроме ее родных и высказывается просьба провяить терпение в этой ситуации.

«Марина сама выскажется по поводу этой ситуации, когда сочтёт это нужным и возможным», — добавляется в сообщении.

Отметим, 19 ноября стало известно, что певица Марина Хлебникова получила ожоги и отравилась продуктами горения во время пожара в своей московской квартире.