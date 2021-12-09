Кабул, , 14:41 — REGNUM Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) запросил 2 миллиарда долларов на оказание помощи детям в Афганистане.

По данным ЮНИСЕФ, деньги пойдут на удовлетворение насущных потребностей 24 миллионов человек в Афганистане, половина из которых — дети.

Обеспокоенный тяжелой гуманитарной ситуацией в Афганистане, ЮНИСЕФ заявляет, что дети сталкиваются с серьезными проблемами с наступлением зимы. ЮНИСЕФ заявляет, что к 2022 году каждый второй ребенок в возрасте до пяти лет будет серьезно недоедать.

«Гуманитарная ситуация в Афганистане ужасна, особенно для детей», — сказал директор ЮНИСЕФ в Афганистане. «С наступлением зимы ЮНИСЕФ и другие агентства не смогут заботиться о нуждающихся детях и их семьях без дополнительной помощи».

По словам представителей ЮНИСЕФ, по мере ухудшения ситуации, системы здравоохранения, образования и другие сталкиваются с проблемами.

С другой стороны, Детский фонд ООН заявляет, что распространение ряда болезней, особенно кори, полиомиелита и диареи, угрожает жизни детей. Отсутствие доступа к медицинскому обслуживанию и нехватка продуктов питания — проблемы, с которыми также сталкиваются дети.

«Неспособность семей обеспечить достаточное питание поставила миллионы детей перед угрозой голодной смерти», — сказал представитель ЮНИСЕФ в Афганистане.

ЮНИСЕФ заявляет, что организации необходимо 2 миллиарда долларов, чтобы облегчить тяжелое положение афганских детей.