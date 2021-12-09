Москва, 9 декабря, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Большинство трудовых мигрантов из стран Туркестана не ощущают в отношении себя негативного отношения со стороны местных жителей. Об этом 9 декабря заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Такой вывод был сделан на основании анонимного опроса. В исследовании приняло участие почти 5 тыс. мигрантов из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

«Большинство респондентов не ощущают негатива со стороны принимающего сообщества. То есть 55,9% говорят: никаких проблем не видим, у нас прекрасные отношения с принимающим населением. И прядка 30% говорят, что когда они приходят в органы власти за каким-то документом, они чувствуют отрицательное отношение к себе», — сказал Коженов.