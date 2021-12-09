Астрахань, 9 декабря 2021, 14:39 — REGNUM В Астрахани на поверхности Волги 9 декабря было обнаружено радужное маслянистое пятно протяжённостью около двух километров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
На место выехала оперативная группа ГУ МЧС России по Астраханской области, которая подтвердила факт загрязнения. Организовано взаимодействие с Администрацией морского порта, Росприроднадзором, Астраханским ЛО МВД России на транспорте, МСКЦ, Морсспаслужбой и Межрайонной природоохранной прокуратурой.
Ранее, 2 декабря, аналогичное пятно на поверхности реки было обнаружено в том же месте. Расследование того случая ещё не завершено.