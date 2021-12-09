Астрахань, , 14:39 — REGNUM В Астрахани на поверхности Волги 9 декабря было обнаружено радужное маслянистое пятно протяжённостью около двух километров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Нефтяное пятно Pixabay.com

«09.12.2021 в 11 час. 22 мин. на ЦОВ — 112 поступила информация о загрязнении акватории р. Волга (рукав «Городской») радужно-маслянистой пленкой протяженностью около 2 км, от ул. Адмиралтейская, 51 до памятника Петра Первого», — говорится в сообщении ведомства.

На место выехала оперативная группа ГУ МЧС России по Астраханской области, которая подтвердила факт загрязнения. Организовано взаимодействие с Администрацией морского порта, Росприроднадзором, Астраханским ЛО МВД России на транспорте, МСКЦ, Морсспаслужбой и Межрайонной природоохранной прокуратурой.

Ранее, 2 декабря, аналогичное пятно на поверхности реки было обнаружено в том же месте. Расследование того случая ещё не завершено.