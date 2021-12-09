Гавана, 9 декабря, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Антиимпериалистический форум в защиту народов стартует на Кубе 9 декабря. Заседания начнутся с призывов к единству и борьбе с внешним вмешательством, колониализмом, иностранной оккупацией и всеми формами дискриминации. Об этом сообщает латиноамериканское информагентство Prensa Latina.

Форум организуется Центром Мартина Лютера Кинга и Кубинским институтом дружбы народов совместно с общественными и правозащитными организациями. На повестке мероприятия стоят вопросы империализма, нарушения прав человека, навязывания западных моделей, а также культурной и информационной войны.

«Логика капитала преобладает над жизнью и здоровьем планеты, окружающая среда разрушается под воздействием неконтролируемого производства и потребления, а миру угрожают войны и конфликты, уничтожающие народы и цивилизации» — заявляют организаторы форума.