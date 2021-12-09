Москва, , 14:38 — REGNUM В четверг, 9 декабря, вечером у президента России Владимира Путина запланирован международный телефонный разговор. Об этом 9 декабря рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам представителя Кремля, в первой половине дня у главы Российского государства уже состоялся «такой прощальный» телефонный разговор с бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которого Путин поблагодарил экс-главу правительства Германии за многолетнее сотрудничество и взаимодействие.

«Планируется вечером еще один международный телефонный разговор», — сказал он.

Кроме того, Песков рассказал, что российский лидер вернулся из Сочи в Москву и работает в Ново-Огарево, добавив, что также у Путина на 9 декабря намечено заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека в режиме видеоконференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин 9 декабря в рамках рабочей поездки в Пермь побывал в Пермской краевой клинической больнице и обсудил перспективы ее развития.