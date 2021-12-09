Самара, , 14:38 — REGNUM Цветы к Вечному огню и мемориалу «Куйбышевцы — Герои Советского Союза» в Самаре в День Героев Отечества возложил глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

Цветы Марина Каширская © ИА REGNUM

Сообщается, что в этой церемонии также приняли участие представители областного правительства, парламента, а также общественных организаций, студенты и волонтеры.

В школах области в этот памятный день проходят «Уроки мужества». В регионе свыше 120 образовательных учреждений носят имена Героев Отечества.