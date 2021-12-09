Архангельск, , 14:37 — REGNUM Крупные рыбопромышленники не будут рисковать своим положением ради сомнительного дохода, жулики в рыбной отрасли не они, и не рыбаки, незаконно ловящие карася в пруду, а перекупщики нелегальной рыбы. Об этом ИА REGNUM заявил председатель Союза рыболовецких колхозов Архангельской области Андрей Заика, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о жуликах в рыбной отрасли.

Рыба © ИА REGNUM

«Камчатский депутат-рыбопромышленник задекларировал годовой доход в 5 млрд рублей. Он не будет рисковать, жизнь у него удалась», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, нужно отлавливать тех, у кого нелегальная перепродажа рыбы является основным бизнесом: «Они ничего другого делать не умеют».

Андрей Заика обратил внимание, что рыбодобыча очень криминализирована на Дальнем Востоке: «Нелегально выловленная рыба, нелегально заготовленная икра, обналичивание денег, фирмы-однодневки с большим оборотом, открытые на людей, которых не существует».

»То, что рыбой занялся Росфинмониторинг, это хорошо. В рыбной отрасли жулика не надо ловить на воде, ловить нужно перекупщика нелегальной рыбы», — уточнил рыбопромышленник.