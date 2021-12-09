Москва, 9 декабря, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В случае принятия законопроекта о конфискации криптовалюты и последующего одобрения президентом России документ вряд ли серьезным образом отразится на положении обладателей и пользователей криптовалют, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков.

Bitcoin.com Криптовалюта

«Чтобы использовать соответствующие механизмы конфискации цифровых активов, правоохранителям потребуется либо изъять у гражданина SSID-фразу или логин и пароль, либо получить решение суда для добровольного перевода средств в пользу государства, либо обнаружить средства на криптобиржах, относящихся к российской юрисдикции.

Таким образом, принятие нового закона лишь ненамного облегчит положение силовиков, пытающихся изъять принадлежащую злоумышленникам криптовалюту.

Включение в действующее законодательство четкой дефиниции термина «криптовалюта» также пойдет на пользу правоохранителям. Однако эффективность этого шага будет нивелировать специфика судебной практики в РФ. Принцип единообразия судебной практики нарушается в России с завидной регулярностью.

В целом можно отметить, что в части законодательного регулирования криптовалют российские политики и правоохранители действуют в целом в рамках логики своих зарубежных коллег.

Однако, в отличие от зарубежных законодателей, они сравнительно мало внимания уделяют рискам, которые криптовалюты порождают для банковской системы. Сейчас эта угроза может представляться мало значимой.

Однако важно учитывать темпы развития этого института. Российским властям в данном случае нужно действовать не реактивно, а в режиме упреждения. В ноябре 2021 года капитализация глобального рынка криптовалют достигала $1 трлн. По данным Campden Wealth за 2021 год, 28% сверхбогатых семей в мире инвестировали в криптовалюты.

Члены Палаты представителей Конгресса США уже намерены обсудить с лидерами криптоиндустрии риски, порождаемые ею для банковской системы Америки.

В свете этих событий инициативу Генпрокуратуры можно оценить как частную меру, реализация которой слабо повлияет как на положение держателей криптовалют, так и на угрозы для государственной безопасности, связанные с их использованием», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в России правоохранительные органы работают над созданием законов, регулирующих обращение криптовалюты.

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