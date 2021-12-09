Новоселицкое, , 14:36 — REGNUM В Ставропольском крае вынесен приговор по уголовному делу о получении взятки в отношении бывшего начальника отдела ГИБДД ОМВД России по Новоселицкому району. Экс-полицейский признан виновным в получении 20 тыс. рублей. Наказание за коррупционное преступление было вынесено весьма мягкое — всего 700 тыс. рублей штрафа, сообщили 9 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Взятка A-r-e-s

Как стало известно из материалов дела, в сентябре 2020 года подсудимый получил от местного жителя взятку в размере 20 тыс. рублей. За это он хотел получить со штрафстоянки свой грузовик. Поместили автотранспорт туда за нарушение перевозки дизельного топлива.

Однако передача денежных средств производилась в рамках оперативно-разыскного мероприятия, проводимого сотрудниками краевого управления ФСБ, во время которых подозреваемый и был задержан.

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