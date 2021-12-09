Экс-президент Эстонии: на встрече НАТО с Россией замените Италию на Польшу
Таллин, 9 декабря, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Без Польши военному блоку НАТО не имеет смысла вести общение с Россией, поэтому стоит подумать о замене участников встречи, например, поменять Италию на Польшу. С таким предложением бывший президент Эстонии и бывший сотрудник эстонской редакции радиостанции «Голос Америки» Тоомас Индрек Ильвес выступил на портале ERR.
Комментируя предложение президента США Джо Байдена провести встречу на высшем уровне ведущих стран-членов НАТО и России, Ильвес заявил: «В этом заявлении не сказано, какие это страны, но обычно в голову приходят Великобритания, Франция, Германия и Италия. То есть на этот раз надо бы поменять Италию, которая имеет относительно небольшое отношение к России и ее проблемам в сравнении с Польшей».
Ильвес считает Польшу более сильным и мощным партнером НАТО, чем Италия.
«Все-таки нужна такая страна, как Польша, если начинать обсуждать Россию», — подчеркнул Ильвес.
Экс-президент Эстонии также критически отозвался о действиях бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Макрона, которые после проведенной летом 2021 года Джо Байденом встречи с президентом России Владимиром Путиным хотели сами организовать собственный саммит с российским лидером, не проконсультировавшись со своими восточноевропейскими соседями.
«Это был провал. Я бы сказал, что это нанесло большой ущерб репутации Меркель в восточных странах Евросоюза» — утверждает Ильвес.