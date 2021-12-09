Москва, 9 декабря, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Российская рок-группа Louna представила клип на песню «Штурмуя небеса». Ролик доступен на YouTube-канале коллектива с 9 декабря.

Марина Каширская ИА REGNUM Louna

Свой клип группа посвятила музыкантам, которые скончались в раннем возрасте. «…говорим спасибо за гениальную музыку и творческое вдохновение участникам так называемого «Клуба 27», границы которого весьма условны и вмещают в себя многих значимых музыкантов», — говорится в подписи к видео.

ИА REGNUM напоминает, что песня «Штурмуя небеса» вышла ещё в 2012 году. Она вошла в трек-лист студийного альбома группы под названием «Время X».