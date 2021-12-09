Амстердам, 9 декабря, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Российские кёрлингисты Анна Сидорова и Алексей Тимофеев одержали победу над представителями Финляндии Оону и Аку Каусте со счётом 10:5. Об этом 9 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Встреча прошла в рамках плей-офф отборочного турнира к зимним Олимпийским играм среди смешанных пар. Соревнования проходят в Нидерландах.

9 декабря российские кёрлингисты встретятся со сборной США, занявшей первое место в группе B. Ранее сборная России заняла второе место в группе A, победив в четырёх из шести матчей.