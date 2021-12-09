Москва, , 14:34 — REGNUM Госдума отказалась ограничивать сроки полномочий губернаторов на федеральном уровне. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря, соответствующую поправку Госдума отклонила при обсуждении законопроекта о принципах организации публичной власти во втором чтении.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Сроки полномочий составят пять лет, но число собственно сроков полномочий глав регионов будут устанавливать субъекты РФ в своих конституциях и уставах.

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Госдума во втором чтении обсуждает законопроект о принципах организации публичной власти в регионах.

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