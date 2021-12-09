Кабул, , 14:34 — REGNUM Афганистан получил партию вакцины «Синофарм», подаренную Китаем.

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Партия вакцины против COVID-19, подаренная правительством Китая, прибыла в Кабул, столицу Афганистана, 8 декабря, сообщает Mehrnews.

Груз был передан в международном аэропорту Кабула в присутствии Ван Ю, посла Китая в Афганистане, и Абдуллы Бари Омара, заместителя министра здравоохранения «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Посол Китая в своей речи на церемонии сказал: «После изменения политической ситуации в Афганистане, Китай объявил, что пожертвует Афганистану 3 миллиона доз вакцины и другого медицинского оборудования».

По его словам, чтобы помочь Афганистану преодолеть нынешние проблемы, Китай ускоряет оказание экстренной помощи Афганистану на 200 миллионов юаней (31 миллион долларов), которая включает продукты питания, зимнее оборудование (очевидно, обогреватели и т.д.), вакцины и лекарства.

Представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поблагодарил правительство Китая за финансовую помощь и поддержку Афганистану.

«Эта помощь очень важна для народа Афганистана в этой критической ситуации», — сказал он.

Эта партия вакцины «Синофарм», прибывшая в Кабул, является второй партией китайской вакцины, поступившей в Афганистан.