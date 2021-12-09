Кишинёв, , 14:33 — REGNUM Статистические данные по смертям пациентов с COVID-19, опубликованные в Молдавии, сильно отличаются от реальных показателей. Об этом 9 декабря глава молдавского минздрава Алла Немеренко заявила в соцсети в Facebook.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

Как написала министр, выявлены 570 случаев смерти, которые не были внесены в официальную статистику в 2020 и 2021 году. Также более 100 случаев пересматриваются из-за выявления несоответствий при оформлении свидетельств о смерти.

«Всего 686 случаев. Как и другие, о которых с 6 августа по ноябрь сообщалось как о новых случаях, хотя они произошли ранее — до четырёх случаев в день, иногда даже больше. Я позже назову точное число — но это несколько сотен», — написала Немеренко.

Она сообщила, что минздрав Молдавии направил в ВОЗ запрос, как поступить в такой ситуации. Если включить все случаи смерти, то получится около 1 тыс. случаев заражения за день.

Стоит отметить, что ранее Немеренко стали критиковать за деятельность на посту министра здравоохранения. В оппозиции заметили, что после её вступления в должность смертность среди пациентов с COVID-19 выросла и стала самой высокой за всё время пандемии.