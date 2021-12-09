Москва, , 14:44 — REGNUM России приходится отвечать на любые санкции для защиты своих интересов. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 9 декабря журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Песков не стал отвечать на вопрос, имеется ли у России проект встречных санкций на случай, если страны Запада введут против Москвы новые ограничения. Он отметил, что не считает корректным такой вопрос.

При этом представитель президентской администрации подчеркнул, что за любыми санкциями следует ответ, так как нужно защищать свои собственные интересы. Отвечать на них нужно «либо зеркально, либо ассиметрично».

Ранее издание The New York Times сообщило о возможном введении против РФ американских санкций, вызванных якобы планами по нападению на Украину. Самым тяжелым ударом по экономике России, как сообщало ИА REGNUM, было названо отключение от системы SWIFT.

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