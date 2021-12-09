Пермь, 9 декабря, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин 9 декабря в рамках рабочей поездки в Пермь побывал в Пермской краевой клинической больнице и обсудил перспективы ее развития. Губернатор Дмитрий Махонин представил председателю российского правительства, а также министру здравоохранения Михаилу Мурашко проект строительства новой инфекционной клиники, сообщает пресс-служба администрации региона.

Permkrai.ru Михаилу Мишустину представляют макет будущей Пермской краевой инфекционной больницы

Стоит отметить, сейчас учреждение находится в зданиях, многие из которых построены в конце XIX — начале XX века и не соответствуют современным нормам и потребностям, тем более с учетом пандемии коронавируса. Поэтому разработан проект строительства новой инфекционной больницы. Комплекс будет состоять из нескольких зданий и рассчитан на 232 койки. Краевые власти планируют реализовать проект в короткие сроки.

«Частично проект обеспечен финансированием, но для завершения всех работ в срок необходимо, в том числе федеральное софинансирование в размере 1 млрд рублей», — сказал Дмитрий Махонин.

Выполнение работ по проектированию и строительству объекта запланировано поэтапно в 2021—2023 годах. На первом этапе построят вспомогательный административно-хозяйственный корпус, на втором — основной лечебный корпус с амбулаторно-консультативным отделением. Объект должен быть сдан в сентябре 2023 года.

Михаил Мишустин поддержал планы пермских властей. Он пообещал оказать поддержку проекту создания инфекционной больницы в регионе.

«Я думаю, мы совместными усилиями всё сделаем для того, чтобы это замечательно спроектированная больница воплотилась здесь и могла наконец оказывать на высоком уровне услуги», — сказал премьер-министр.

Он также заострил внимание на том, что территория, где сейчас находятся устаревшие корпуса инфекционного стационара, должна быть перепрофилирована под нужды расположенной рядом Пермской краевой клинической больницы.