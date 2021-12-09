Кудрово, Ленинградская область, , 14:36 — REGNUM Город Кудрово Ленинградской области, который расположен на восточной окраине Петербурга и активно застраивается новостройками, получил новый переезд, соединяющий его с мегаполисом. Об этом 9 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

Новый железнодорожный переезд в Кудрово Lenobl.ru

Новый железнодорожный переезд выходит на петербургскую улицу Подвойского. До сегодняшнего дня в Кудрово действовали два переезда: на Ленинградской улице, ведущей в сторону улицы Дыбенко, и Кудровский проезд, выходящий на проспект Большевиков. В областном городе живет около 50 тыс. человек. Таким образом новый переезд перераспределил транспортные потоки и улучшил транспортную доступность Кудрово.

«Мы получили большое количество обращений от жителей с просьбой его открыть. Все получилось благодаря слаженной работе с нашими коллегами из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Особенно хочу поблагодарить за оперативность наших коллег из РЖД и ГИБДД», ― отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

Отметим, что через данный переезд начал ходить новый социальный автобусный маршрут №692.

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