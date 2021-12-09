Баку, 9 декабря 2021, 14:29 — REGNUM В Шушинском районе Нагорного Карабаха в результате взрыва мины погибли два мирных жителя, сообщили 9 декабря с пресс-службе генеральной прокуратуры Азербайджана.

Взрыв мины
Взрыв мины
Department of Foreign Affairs and Trade
«В результате подрыва на мине погибли двое гражданских лиц, которые вели ремонтные работы на территории Шушинского района», — сообщили в ведомстве.

В генпрокуратуре добавили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе минобороны Армении заявили, что в ночь на 9 декабря позиции вооружённых сил Армении подверглись обстрелу с азербайджанской стороны.

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