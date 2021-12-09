Баку, 9 декабря 2021, 14:29 — REGNUM В Шушинском районе Нагорного Карабаха в результате взрыва мины погибли два мирных жителя, сообщили 9 декабря с пресс-службе генеральной прокуратуры Азербайджана.
В генпрокуратуре добавили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе минобороны Армении заявили, что в ночь на 9 декабря позиции вооружённых сил Армении подверглись обстрелу с азербайджанской стороны.
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