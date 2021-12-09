Баку, 9 декабря, 2021, 14:29 — ИА Регнум. В Шушинском районе Нагорного Карабаха в результате взрыва мины погибли два мирных жителя, сообщили 9 декабря с пресс-службе генеральной прокуратуры Азербайджана.

Department of Foreign Affairs and Trade Взрыв мины

«В результате подрыва на мине погибли двое гражданских лиц, которые вели ремонтные работы на территории Шушинского района», — сообщили в ведомстве.

В генпрокуратуре добавили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе минобороны Армении заявили, что в ночь на 9 декабря позиции вооружённых сил Армении подверглись обстрелу с азербайджанской стороны.

Читайте также: Ереван обвинил ВС Азербайджана в обстреле армянских позиций