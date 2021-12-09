Москва, , 14:30 — REGNUM Желание мигрантов остаться в России на постоянной основе напрямую зависит от срока их проживания в стране. Об этом 9 декабря заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Киргизы President.kg

По его словам, такой результат был получен по результатам анонимного опроса. В исследовании приняло участие почти 5 тыс. мигрантов из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

«Люди, которые проживают здесь недавно в большинстве своем говорят — мы хотим заработать денег и вернуться. Но чем больше они проживают здесь, тем больше желания возникает у них остаться здесь на постоянной основе. Из тех, кто проживает в России менее трех лет, из них только 30% хотят остаться в России, те, кто проживает более пяти лет, из них свыше 57% хотят остаться в России», — сказал Коженов.

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