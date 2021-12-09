Москва, , 14:29 — REGNUM В финале Российской национальной премии «Студент года» профессиональных образовательных организаций — совместного проекта Российского Союза Молодежи, президентской платформы «Россия — страна возможностей» и правительства Томской области за звание лучших студентов России поборются 400 обучающихся колледжей и техникумов из 69 регионов.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Образования» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Подробности 9 декабря сообщает сайт rsv.ru.

Финальный этап премии пройдет с 9 по 12 декабря в онлайн-формате. Премия является официальным мероприятием «Года науки и технологий» и проходит в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование».

Российская национальная премия «Студент года» — это уникальный конкурсный и образовательный проект для ребят, которые имеют особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни.

В течение трех дней финалисты будут бороться в 11 номинациях: «Профессионал года», «Председатель совета обучающихся года», «Общественник года», «Староста года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Добровольческое объединение года», «Патриотическое объединение года», «Студенческий клуб года», «Студенческое медиа года».

«В этом году у нас состоялись и проходят сейчас несколько крупных мероприятий для студентов колледжей и техникумов. Развитие и поддержка творчества, лидерских и организаторских навыков, создание сообществ, спортивная и научная деятельность — все эти направления, как мы видим, востребованы у молодежи в СПО.

И премия «Студент года» стала таким универсальным проектом, где мы определим лучших, но для всех участников это ценный опыт, возможность общаться с экспертами и между собой. На этом проекте всегда очень дружественная атмосфера, чувствуется энергия молодости, жажда движения и развития. Поэтому я всем участникам желаю успехов, а победителя по традиции приглашаю стать своим помощником на общественных началах и пройти стажировку в РСМ», — рассказал председатель РСМ, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий.

Самыми востребованными номинациями среди студентов СПО в предварительных конкурсных этапах стали «Общественник года», «Творческая личность года», и «Профессионал года».

«Уже третий год премия реализуется в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей», а в этом году также вошла в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года науки и технологий.

В региональных и заочном этапах проекта приняли участие свыше 7 000 студентов колледжей и техникумов нашей страны. Важно отметить, что конкурсная программа этого года подготовлена с учетом специфики индивидуальных и коллективных номинаций. Так, например, в коллективных номинациях участникам предстоит продемонстрировать свои навыки социального проектирования, а также опыт презентации и защиты проекта.

А в индивидуальных испытаниях важную роль будет играть эрудированность студентов и знания о достижениях ученых, прославивших отечественную науку», — подчеркнул руководитель направления по взаимодействию с регионами АНО «Россия — страна возможностей» Кирилл Антонов.

На протяжении нескольких дней финалисты будут проходить конкурсные испытания в онлайн-режиме, включающие индивидуальные и общие задания: самопрезентацию, специальные тестирования, кейсы, открытые уроки, дебаты и ролевые игры.

Кроме того, для отдельных номинаций будут предложены по-настоящему уникальные испытания. Например, претендентам на звание лучшего председателя совета обучающихся предстоит пройти испытание под названием «фэйл-конференция».

Оно заключается в анализе собственного отрицательного опыта в рамках своей общественной деятельности.

«Студенчество СПО — это самое мощное молодежное содружество — более 4 миллионов студентов. Атмосфера, которую томичи создали для проведения конкурса, ко многому обязывает. Сегодня экономика развивается так быстро, требования к специалистам растут и как никогда велик спрос на лидеров.

Нынешний конкурс — это школа лидеров. 400 наших студентов поборются за то, чтобы стать лучшими из лучших и получить общественное признание», — поделился президент Союза директоров средних специальных учебных заведений России Виктор Демин.

Итоги финала будут подведены 12 декабря в прямом эфире трансляции в официальной группе Российского Союза Молодежи и премии «Студент года» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, премия реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и проходит при информационной поддержке Федерального агентства по делам молодежи.