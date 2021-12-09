Москва, 9 декабря, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Вероятность того, что укрепление доллара США может нанести непоправимый ущерб российской экономике на горизонте одного года, крайне низкая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

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«Цены на нефть удерживаются на высоких уровнях, которые при текущем валютном курсе рубля очень комфортны для российского бюджета. Запас прочности российской бюджетной системы к снижению нефтяных цен в моменте очень высокий. Центральный банк России уже подготовил соответствующие прогнозы о возможном кризисе в мировой экономике не ранее 2023 года. Кроме этого, Банк России поднял ключевую ставку на опережение, что также послужит защитой от избыточно негативного влияния укрепления доллара США», — сказал Дорофеев.

По его словам, правительство России уже не первый год достаточно успешно применяет бюджетные правила для повышения стабильности цен и устойчивости финансовой системы России.

«В совокупности все эти факторы указывают на низкую вероятность того, что ожидаемое укрепление доллара США может нанести непоправимый ущерб российской экономике на горизонте одного года, — сказал Дорофеев. — Сегодня я бы больше опасался рисков, связанных с другими факторами, например возможными новыми санкциями со стороны США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дорофеев объяснил, что в ближайшем будущем не стоит ждать резкого и сильного укрепления доллара.