Ярославль, , 14:57 — REGNUM В Ярославле заключённый СИЗО-1 подал иск в суд с просьбой признать незаконными и нарушающими права человека условия содержания под стражей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Фрунзенского районного суда.

Суд Kakprosto.ru

Истец написал пожаловался на невкусную и однообразную пищу, одноразовую посуду, которая не меняется, отсутствие горячей воды, нехватку чистящих средств и туалетной бумаги, грязь и запах в туалете, отсутствие вентиляции, плесень в камере, грызунов и насекомых, тусклый свет, тесноту. Всего список претензий насчитывает 30 пунктов.

Кроме того, подследственный был недоволен нарушением режима прогулок, а также тем, что из-за курения сокамерников у него началась одышка и повысилось давление.

Но суд отверг почти все претензии. Руководство изолятора дало предоставило фотоматериалы и видеозаписи о состоянии камер, доказав тем самым, что камеры не так страшны, как описал истец — они соответствуют санитарным нормам. А вот факт размещения курящих вместе с некурящими никто не отрицал. Но, оказывается, в этом случае закон не на стороне сторонников здорового образа жизни.

«Согласно ст. 33 ФЗ 15.07.1995 N 103-ФЗ, размещение подозреваемых и обвиняемых в камерах производится с учетом их личности и психологической совместимости. Курящие по возможности помещаются отдельно от некурящих. Таким образом, императивное требование о размещение некурящих лиц в отдельных помещениях в законе отсутствует, в данной части суд нарушений прав истца не усматривает», — говорится в судебном решении.

И все же часть требований суд признал законными. Судья установил, что мужчину не обеспечили тазом для гигиенических целей и стирки одежды, кроме того, отсутствовали ежедневные прогулки. Бездействие руководства СИЗО № 1 в этой части признано незаконным.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.