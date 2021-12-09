Москва, , 14:27 — REGNUM За 2021 год количество транзакций в индустрии общественного питания снизилось. Больше всего ковидные ограничения коснулись тех точек общественного питания, которые находились в составе фудкортов. Если раньше они работали практически круглосуточно, то в условиях пандемии количество рабочего времени сократилось. Об этом ИА REGNUM 9 декабря завил эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин, комментируя итоги 2021 года в индустрии общественного питания.

Кафе Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

«В итоге оборот индустрии значительно снизился. Причина тому — введение QR-кодов, изменения в режиме работы точек общепита и так далее», — отметил эксперт.

В то же время, по его словам, за годы пандемии заведения научились быть более гибкими и приспосабливаться к изменениям, которые были связаны с распространением коронавируса: «У подавляющего числа ресторанов, кафе и баров уже налажена доставка готовой еды, еды на вынос и так далее. Поэтому, несмотря на снижение транзакций, выручка заведений постепенно выравнивается. Сейчас рынок доставки находится в активной фазе. Доставкой начинают пользоваться все большее количество людей. Соответственно, это влечет за собой появление новых игроков на рынке. Думаю, не за горами появление ещё одного крупного игрока».

Как отметил Машин, уходящий год принес очень многое в плане понимания санитарных норм. Многие игроки поняли, что они очень важны, и самое главное — что требования санитарных норм нужно выполнять.

«За последние два года Роспотребнадзор из малоизвестной организации превратился в действительно крупного регулятора деятельности общественного питания и вообще сферы услуг», — добавил эксперт.