Москва, , 14:26 — REGNUM В настоящее время в России правоохранительные органы работают над созданием законов, регулирующих обращение криптовалюты. Об этом сегодня, 9 декабря, заявил глава Генеральной прокуратуры РФ Игорь Краснов, передают РИА Новости.

Криптовалюта

Генпрокурор отметил, что внесение изменений в нормативных правовых актах позволит не только признать криптовалюты предметом преступления, но и иметь юридическую возможность их арестовать и конфисковать.

Также, по мнению Краснова, необходимо ввести в законодательство понятие «криптовалюта».

"Несмотря на то. что судебная практика по уголовным делам признаёт криптовалюты имуществом, то есть предметом взятки, то все-таки нельзя признать это достаточным обстоятельством для формирования единого и устойчивого правоприменения», — пояснил он.

ИА REGNUM ранее сообщало, рост на криптовалютном рынке всегда начинается столь же внезапно, как и коррекция.

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