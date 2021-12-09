Москва, 9 декабря, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Самый большой уровень зарплат среди иностранных рабочих зафиксирован в строительной сфере. Об этом 9 декабря заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

По его словам, такой результат был получен по результатам анонимного опроса. В исследовании приняло участие почти 5 тыс. мигрантов из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

«Наибольший средний уровень зарплаты мигрантов — это сфера строительства и ремонта, в этой сфере мигранты зарабатывают в среднем 54 тыс. рублей. Далее у нас идет сфера транспорта, логистики, работы на складах — примерно 52 тыс. рублей. Наименьший доход получают работники, занятые в ЖКХ и сельском хозяйстве. В ЖКХ — около 41,1 тыс. рублей и в сельском хозяйстве 36.8 тыс. рублей. То есть ниже, чем в сельском хозяйстве, не зарабатывают нигде», — Коженов.