Москва, , 14:22 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Владимира Зеленского первым замглавы Минздрава РФ. Об этом 9 декабря сообщает сайт правительства России.

Михаил Мишустин Government.ru

«Назначить Зеленского Владимира Анатольевича первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Предварительно глава правительства утвердил постановление, увеличивающее число первых заместителей министра здравоохранения России до двух.

Владимир Зеленский работал в банковской сфере, после в Минфине и Минздраве. С 2014 года по настоящее время руководил Московским городским Фондом обязательного медицинского страхования. Является кандидатом экономических наук.