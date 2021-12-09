Москва, , 14:59 — REGNUM Рэпер Моргенштерн поделился с подписчиками фотографией процесса записи песни. Музыкант опубликовал снимок в личном Instagram-аккаунте 9 декабря.

Рэпер Моргенштерн Скриншот с YouTube

https://www.instagram.com/p/CXQZ0QhrnWu/

«Я на связи. Сегодня скажу», — подписал Моргенштерн пост. Пользователи Сети считают, что 9 декабря выйдет новый трек рэпера с рассказом о возвращении в Россию.

«Домой», — прокомментировал _vladimir 1 __.

«Экспортируешь демо? Вот где ты пропадал так долго», — предположил beningone.

«Ждём новый трек», — пишет amantai_konusbek.

Ранее Моргенштерн вместе с женой покинул Россию. В Сети считают возможной причиной его переезда в Дубай (ОАЭ) критику со стороны главы СК РФ Александра Бастрыкина.

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