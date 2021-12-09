Нальчик, 9 декабря, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии произвели задержание следователя отдела МВД по Лескенскому району. Он попался в руки правоохранителей при передаче 600 тыс. рублей в салоне автомобиля от одного подследственного, которому задержанный обещал помощь в получении меньшего срока наказания. Следственный комитет возбудил против полицейского уголовное дело о мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Arigus-tv.ru Задержание

Из его подробностей известно, что подозреваемый пообещал обвиняемому по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств, что поможет ему смягчить приговор суда. Но для этого тот должен передать сотруднику МВД денежные средства в размере 680 тыс. рублей.

На самом деле злоумышленник не собирался оказывать покровительство пострадавшему. Часть требуемой суммы была сразу переведена на банковскую карту, а при передаче остальных 600 тыс. рублей полицейский был задержан сотрудниками управления ФСБ и подразделения собственной безопасности МВД.

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