Чебоксары, , 14:19 — REGNUM В Чебоксарах проводится проверка в отношении местного жителя, которого подозревают в разгроме стеллажа с алкоголем в магазине. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Пустые прилавки © ИА REGNUM

Инцидент произошёл вечером 5 декабря в одном из магазинов по улице Хмельницкого в Чебоксарах. По данным сотрудников магазина, разбито 275 бутылок с элитным алкоголем, ущерб оценивается на сумму более 200 тыс. рублей.

37-летнего подозреваемого в совершении преступления задержали «гвардейцы». По словам мужчины, которые приводят в полиции, он разозлился на замечание продавцов, а бутылки разбил случайно, неудачно облокотившись на прилавок.

По данному факту полиция проводит проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года заведено уголовное дело по факту хулиганства в ночном баре в Чебоксарах, где в бармена кинули стакан после отказа в получении очередной порции алкоголя.

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