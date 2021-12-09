Доха, , 14:19 — REGNUM По прошествии почти четырех месяцев и усилий официальных лиц Исламского Эмирата по признанию нового правительства Афганистана, Анас Хаккани, член политического офиса Исламского Эмирата в Катаре, считает непризнание мировым сообществом нового правительства «неуважением к законному праву афганского народа», пишет Tolonews.

Ни одна страна, включая соседей, не признала новое правительство в Афганистане, и теперь есть опасения, что «страну может постигнуть экономический и социальный крах». Однако официальные лица нового правительства заявляют, что навязывание им условий не означает, что принуждением можно решить проблемы Афганистана, и что международное сообщество должно признать новое правительство.

Анас Хаккани по этому поводу сказал:

«Действительно, существуют некоторые проблемы. Нечестно со стороны мирового сообщества кричать о мире и безопасности в Афганистане, а теперь выдвигать новые условия, которые мы должны принять. Условия, которые за последние двадцать лет не смогли навязать афганцам с помощью танков и орудий, они не смогут навязать с помощью этих требований. Это правда, что существуют голод и проблемы, но наши надежды и ожидания не от Америки и мира, а от Бога».

С другой стороны, у международного сообщества есть четкий сигнал. Они обусловили признание «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) формированием инклюзивного правительства, предоставлением права на работу и образование для женщин и девочек и заявили.

Некоторые политологи говорят, что новое правительство больше нуждается в сотрудничестве с международным сообществом, чем международное сообщество — в сотрудничестве с Афганистаном. Эксперты добавляют, что если такая ситуация сохранится, больше всего пострадает народ Афганистана.

Политический аналитик Тарик Фархади говорит: «Международное сообщество не несет особой ответственности за официальное признание Афганистана, такая ситуация может длиться годами, но санкции, введенные в отношении Афганистана, являются ударом для афганского народа».

Политический аналитик Имран Афган добавил:

«Сегодняшний мир стал общим домом для всех народов, и без международных отношений и контактов отдельная страна не может развиваться сама по себе».

Но горькая правда заключается в том, что бремя этой ситуации несет народ Афганистана.

Нур Заман, житель Кабула, в этой связи говорит:

«В настоящее время международное сообщество не хочет оставлять народ в одиночестве, народ, который смирился со сменой правительств».

Другой житель, Мохаммад Хусейн, сказал «TОЛО ньюс»: «Международное сообщество и Исламский Эмират должны прийти к соглашению, чтобы решать экономические проблемы Афганистана, где большинство населения находится за чертой бедности».

Помимо вопроса о признании нового правительства, заложником ситуации стали миллиарды долларов замороженных афганских активов.