Севастополь, , 14:18 — REGNUM Запланированные расходы в бюджете Севастополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по ряду важных направлений недостаточны. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа по итогам выступления в Заксобрании 9 декабря и. о. прокурора города Максима Жука.

Бюджет 401(K) 2012

В числе проблемных вопросов, которые отмечены в заключении прокуратуры на законопроект «О бюджете города Севастополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», — переселение граждан из аварийного жилья, капитальный ремонт многоквартирных домов, восстановление прав пострадавших участников долевого строительства, безопасность гидротехнических сооружений, содержание объектов гражданской обороны, разработка схемы обращения с отходами и других сфер. Отдельно обсуждалась ситуация с предоставлением жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицами из их числа. В Севастополе в очереди на получение жилья находятся 441 житель из этой категории, причём число очередников постоянно растёт. На 2022 год расходы на обеспечение жильём сирот запланированы в 177 млн рублей, чего, отмечают в прокуратуре, явно недостаточно. Исполняющий обязанности прокурора города предложил рассмотреть вопрос об увеличении финансирования на этом направлении.

Также глава ведомства выступил с предложением ввести в Севастополе систему жилищных сертификатов для самостоятельного приобретения жилья лицами из числа детей-сирот. Эта практика успешно применяется во многих регионах. Соответствующий законопроект прокуратурой города разработан и направлен для согласования в правительство Севастополя.