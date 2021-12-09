Саратов, , 14:26 — REGNUM В отношении врача-терапевта одной из поликлиник города Саратова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия»). Общая сумма незаконного вознаграждения составила 120 тыс. рублей, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Сертификат о вакцинации от коронавируса Mos.ru/В. Новиков

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В одной из поликлиник Саратова врач-терапевт с 1 января по 1 июля текущего года получала взятки в виде денег за выдачу сертификатов о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции с внесением данных о постановке прививки в единую информационную систему здравоохранения, без фактического вакцинирования.

Незаконные действия врача выявили сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Саратовской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратове заведующий отделением одной из поликлиник получал взятки за выдачу сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса. Узнавали жители о возможности получения сертификатов без фактической прививки через объявление, размещенное в одном из мессенджеров. Сумма полученного вознаграждения составила 183,5 тыс. рублей.

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