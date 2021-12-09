Эль-Хасака, Сирия, 9 декабря, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Военные США вывезли десятки цистерн с контрабандной сирийской нефтью в Ирак. Об этом сообщают источники агентства SANA в сирийской провинции Хасака.

Армия США в Ираке

По их данным, топливо было доставлено на одну из американских военных баз. Жители региона Ярубия на востоке провинции Хасака сообщили СМИ, что колонна американских сил, состоящая из 83 цистерн, груженных нефтью, была замечена во время движения в сторону пограничного перехода Аль-Валид.

По данным журналистов SANA, колонна выдвинулась с базы армии США в аэропорту Хараб аль-Джир, который оккупационные силы США используют в качестве базы для своего военного присутствия в сирийском регионе.

Ранее сирийские СМИ неоднократно сообщали, что военные США в Сирии продают контрабандную нефть для оплаты «лояльности» местных племён и подготовки отрядов боевиков.