Ереван, , 14:15 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 7741 исследование на коронавирус, из которых 300 дали положительный результат. Об этом 9 декабря сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Всего в стране выявили 341 768 носителей коронавируса. Из них 323 016 справились с инфекцией, в том числе 202 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находится 9541 пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9211 пациента с COVID-19, в том числе 19 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 8485 тестов на коронавирус 410 были с положительным результатом. 408 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 17 пациентов с COVID-19.