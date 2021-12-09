Париж, 9 декабря, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Выполнения принципов Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) намерена добиваться во время переговоров с Ираном по его ядерной программе французская сторона. Об этом 9 декабря заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на совместной пресс-конференции со своей коллегой из ФРГ Анналеной Бербок по итогам их встречи в Париже.

Иллюстрация: flickr.com Жан-Ив Ле Дриан

«Мы (Франция и Германия — ред.) обеспокоены негативной динамикой в переговорах с Ираном (по ядерной сделке). Мы приложим усилия, чтобы добиться соблюдения договора о нераспространении (ядерного оружия, ДНЯО)», — сказал он.

Также глава французского МИД уточнил, что Париж и Берлин будут действовать в этом вопросе при поддержке Европейского союза и ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что считает необходимой деэскалацию по ситуации с Украиной и в связи с этим приветствует разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, который состоялся 7 декабря.