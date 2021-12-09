Екатеринбург, 9 декабря, 2021, 14:17 — ИА Регнум. На Среднем Урале в 2022 году произойдет изменение величины прожиточного минимума, сообщает департамент информполитики региона. Прожиточный минимум в области увеличат на 9,5%. Это выше средних темпов роста в России, которые составляют 8,6%.

(сс)zoosnow Деньги

Для трудоспособного населения прожиточный минимум теперь составит 13 379 рублей в месяц. Для пенсионеров 10 556 рубля. Для детей 12 869 рублей. На душу населения 12 274 рубля.

Министр экономики Свердловской области Денис Мамонтов отметил, что рост прожиточного минимума позволит пенсионерам с низким доходом получать к пенсии федеральную доплату. Чиновник добавил, что прожиточный минимум является критерием для назначения гражданам социальных пособий.

Отметим, индексация прожиточного минимума связана с ростом инфляции в стране. В соответствии с новыми федеральными правилами размер прожиточного минимума изменяется ежегодно. Ранее его корректировка происходила ежеквартально.