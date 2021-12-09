Москва, , 14:25 — REGNUM Уровень заработных плат мигрантов в России зависит от знания русского языка. Об этом 9 декабря заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Эту связь показало исследование, проведённое среди почти 5 тыс. трудовых мигрантов из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана;

«Получилось, что люди на 40% отличаются в доходах. То есть те, кто русский язык знает плохо, они зарабатывают в среднем 37 тыс. рублей, а те, кто говорил, что хорошо знают русский, зарабатывали в среднем 49 тыс. рублей», — сказал Коженов.

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