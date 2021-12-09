Нью-Йорк, США, 9 декабря, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Американская инди-фолк группа Fleet Foxes анонсировала релиз нового концертного альбома под названием «A Very Lonely Solstice», об этом информирует портал NME.

Концерт

В прошлом году фронтмен коллектива Робин Пекнолд отыграл транслирующийся в прямом эфире концерт в бруклинской Церкви Святой Анны и Святой Троицы, который он назвал «A Very Lonely Solstice». В репертуаре, исполненном Пекнолдом во время концерта, помимо новых песен Fleet Foxes с прошлогоднего альбома «Shore», он также переосмыслил песню «Silver Dagger» и кавер на «In The Morning» Нины Симон.

Fleet Foxes подтвердили, что релиз выйдет в цифровом формате в пятницу, 10 декабря, и в физическом формате ближайшей весной. Концерт будет также транслирован на официальном YouTube-канале группы в день релиза.